e-Novia: Alessio Torelli nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia , società che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina dell'Ing. Alessio Torelli quale nuovo Amministratore Delegato della Società, con decorrenza immediata.



Alessio Torelli, Amministratore Delegato di e-Novia, ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me; e-Novia dispone di un patrimonio unico di competenze tecnologiche, imprenditoriali e industriali, costruito negli anni grazie al lavoro di persone di grande valore. Il nostro obiettivo sarà trasformare sempre più efficacemente questo patrimonio in crescita sostenibile, creando valore per gli azionisti, per le società del gruppo, per i partner industriali e per tutte le persone che lavorano in e-Novia. Affronto questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità, realismo e spirito di squadra, convinto che insieme

potremo aprire una nuova fase di sviluppo per e-Novia”.



Alessio Torelli è un senior executive con oltre 25 anni di esperienza internazionale nei settori energia, infrastrutture, mobilità e retail, maturata in aziende leader come Snam, Enel X, Eni, Shell e Puma Energy. Si è da poco dimesso dal ruolo di Chairman e Managing Director di Greenture, società del Gruppo Snam impegnata nello sviluppo di infrastrutture e soluzioni innovative per la transizione energetica e la decarbonizzazione dei trasporti. Nel corso della sua carriera ha guidato business complessi con responsabilità di P&L, sviluppo strategico, innovazione, M&A e trasformazione aziendale, operando in Europa, America, Africa, Asia e Australia. È riconosciuto per la capacità di coniugare visione industriale ed esecuzione, contribuendo alla crescita di nuovi modelli di business legati alla mobilità sostenibile, ai carburanti alternativi e ai servizi energetici. Tra i promotori del car sharing Enjoy di Eni e co-fondatore della startup tecnologica Blimp, porta una combinazione distintiva di leadership, imprenditorialità, innovazione e orientamento ai risultati.



Il neoeletto Amministratore Delegato risulta essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, non sussistendo cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa applicabile.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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