DEA, revoca della consigliera Capelli, nominati due nuovi amministratori

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di DEA ha revocato "per giusta causa", con efficacia immediata, Micaela Cristina Capelli dalla carica di consigliere di amministrazione, per venir meno del rapporto fiduciario tale da consentire la prosecuzione del mandato a suo tempo conferito.



La revoca - si legge in una nota - è stata determinata dal contenuto dell'atto di citazione e dalla diffida del 2 marzo scorso inoltrata dalla stessa consigliera a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e anche allo stesso amministratore delegato di Astea.



Nello specifico, il contenzioso instaurato nei confronti della società ha ad oggetto la contestazione della delibera del consiglio di amministrazione del 16 marzo 2026, mediante atto di citazione notificato il 12 giugno 2026, con il quale la consigliera Capelli ha impugnato la predetta delibera consiliare.



I soci hanno poi nominato due nuovi amministratori, in sostituzione dell’amministratore revocato e delle dimissioni del consigliere Morini, comunicate il 5 agosto 2026, con l'elezione di Maria Serena Chiucchi e di Giancarlo Mengoni.



Inoltre, l'assemblea ha confermato lo scioglimento del contratto di rete tra Astea, DEA e Osimo Illumina e della conseguente codatorialità come da delibera del Consiglio del 29 giugno 2026.



Infine, ha revocato l'incarico di direttore generale di DEA a Massimiliano Riderelli Belli che tornerà a svolgere a pieno titolo la funzione di direttore generale di Astea, società che ha provveduto alla sua messa a disposizione nell'ambito del contratto di rete ora sciolto.



Le funzioni di direttore generale di DEA vengono assorbite dall'attuale amministratore delegato che già ne aveva tutte le deleghe.

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