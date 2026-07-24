The Italian Sea Group conferma contatti per la vendita del cantiere di La Spezia

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale nel settore della nautica di lusso, in merito ad alcune recenti indiscrezioni di stampa, e facendo seguito a quanto già nelle settimane scorse ufficializzato e comunicato, conferma che nell’ambito delle iniziative previste dal piano di risanamento, "sta valutando la valorizzazione del Cantiere di La Spezia".



A tale proposito, si legge, "sono in corso, con il supporto del financial advisor Meti Corporate Finance, interlocuzioni con possibili soggetti interessati. Al momento non è stato sottoscritto alcun accordo vincolante né sono state avviate trattative in esclusiva".



Qualsiasi eventuale operazione di cessione sarà subordinata all’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria come previsto dalla disciplina applicabile in ragione della procedura pendente ai sensi dell’art. 44 CCII e sarà condotta con l’obiettivo di assicurare la migliore valorizzazione degli asset nell’interesse della Società e dei suoi stakeholder.



La Società informa, inoltre, di aver "ricevuto i risultati dell’indagine indipendente (Forensic) realizzata da KPMG, incaricata in data 2 marzo 2026. I risultati sono stati trasmessi al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alle Autorità competenti, ai fini delle rispettive valutazioni".



La Società, conclude la nota, "continuerà a fornire al mercato tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della procedura, nel rispetto della normativa applicabile".

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