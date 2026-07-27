Carta del docente Anief ricorda le scadenze per acquisto pc e la possibilità di ricorrere

"Ilper l'acquisto diLa normativa, modificata quest'anno, prevede infatti che, a partire dall'anno scolastico del primo accredito,". Lo ha dichiarato"Pertanto, tutti coloro che hanno beneficiato della Carta del Docente negli anni precedenti e che quest'annoanche a seguito di una sentenza favorevole ottenuta grazie ai nostri ricorsi per il riconoscimento del beneficio,L'eventuale credito residuo non andrà perso: dal primo settembre 2026 sarà infatti utilizzabile per un ulteriore anno scolastico, poiché l'accreditoTuttavia, dopo il 31 agosto 2026, non sarà più possibile impiegarlo per l'acquisto di PC, tablet, hardware e software.Ricordiamo inoltre cherivolto a coloro che, negli anni passati, hanno svolto supplenze brevi e saltuarie oppure incarichi fino al 30 giugno. Per queste categorie, infatti, solo da quest'anno è stato riconosciuto per legge il diritto di ricorrere in tribunale per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del Docente", conclude Cozzetto.