Carta del docente Anief ricorda le scadenze per acquisto pc e la possibilità di ricorrere

"Il 31 agosto 2026 scade il termine entro il quale è possibile utilizzare la Carta del Docente
per l'acquisto di hardware e software, come PC e tablet.
La normativa, modificata quest'anno, prevede infatti che, a partire dall'anno scolastico del primo accredito, tali acquisti possano essere effettuati esclusivamente entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Pertanto, tutti coloro che hanno beneficiato della Carta del Docente negli anni precedenti e che quest'anno hanno ricevuto un accredito,
anche a seguito di una sentenza favorevole ottenuta grazie ai nostri ricorsi per il riconoscimento del beneficio, dovranno utilizzare le somme entro il 31 agosto 2026 se intendono acquistare PC, tablet, software o hardware.
L'eventuale credito residuo non andrà perso: dal primo settembre 2026 sarà infatti utilizzabile per un ulteriore anno scolastico, poiché l'accredito mantiene una validità di due anni.
Tuttavia, dopo il 31 agosto 2026, non sarà più possibile impiegarlo per l'acquisto di PC, tablet, hardware e software.
Ricordiamo inoltre che sul sito è sempre possibile aderire al ricorso
rivolto a coloro che, negli anni passati, hanno svolto supplenze brevi e saltuarie oppure incarichi fino al 30 giugno. Per queste categorie, infatti, solo da quest'anno è stato riconosciuto per legge il diritto di ricorrere in tribunale per ottenere il riconoscimento del beneficio della Carta del Docente", conclude Cozzetto.
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