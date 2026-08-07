Francoforte: sell-off per Aurubis
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di rame, che passa di mano in perdita del 5,02%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aurubis rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 178,3 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 168,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 165,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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