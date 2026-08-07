Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Germania, Produzione industriale (MoM) in giugno

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Germania, Produzione industriale (MoM) in giugno
Germania, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).
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