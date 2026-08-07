Germania, surplus bilancia commerciale scende a 15,4 miliardi di euro a giugno

(Teleborsa) - In calo più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di giugno 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 15,4 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 19,4 miliardi di maggio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 17,2 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono salite dello 0,9% su base mensile, dopo il +1,1% registrato a maggio e contro il +0,2% atteso dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 4,4% dopo il -2,6% precedente e rispetto al +1% atteso.



Rispetto a giugno 2025, Destatis riporta inoltre che le esportazioni sono aumentate del 6,6% e le importazioni dell'8,4%. Nel primo semestre del 2026, le esportazioni dalla Germania sono aumentate del 3,7% e le importazioni del 4,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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