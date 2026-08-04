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Bilancia commerciale USA in giugno
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04 agosto 2026 - 14.35
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Bilancia commerciale in giugno pari a -73,3 Mld $
, in aumento rispetto al precedente -77,6 Mld $ (la previsione era -73 Mld $).
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