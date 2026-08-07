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Bilancia commerciale Francia in giugno
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07 agosto 2026 - 09.00
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Francia,
Bilancia commerciale in giugno pari a -5,8 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente -7,7 Mld Euro (la previsione era -6,5 Mld Euro).
(Foto: by Alice Triquet on Unsplash)
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