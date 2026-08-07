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Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre

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Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel secondo trimestre
Francia, Tasso disoccupazione nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +8,3%, in aumento rispetto al precedente +8,1% (la previsione era +8,2%).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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