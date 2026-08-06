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Produttività USA (QoQ) nel secondo trimestre

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Produttività USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Produttività nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,4%, in aumento rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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