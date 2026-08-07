Milano 7-ago
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Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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Variazione occupati USA in luglio

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Variazione occupati USA in luglio
USA, Variazione occupati in luglio pari a -23K unità, in calo rispetto al precedente 20K unità (la previsione era 85K unità).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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