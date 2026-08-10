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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 7/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 7/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Risultato negativo per il Light Sweet Crude Oil, con una flessione dell'1,43%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 74,77. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 79,63. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 84,48.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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