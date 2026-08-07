Macquarie Asset Management completa l'acquisizione di torri tlc in Sud America

(Teleborsa) - Macquarie Asset Management ha completato l'acquisizione di torri di telecomunicazione in Sud America cedute da IHS Mauritius BR Limited, società controllata da IHS Holding Limited . Non è stato reso noto il valore dell'operazione.



L'operazione comprende oltre 8.700 torri di telecomunicazione in Brasile e 250 in Colombia e rafforza la posizione di Macquarie Asset Management come investitore di lungo termine nel settore delle infrastrutture digitali e confermando il suo impegno a sostenere la crescita delle infrastrutture critiche in tutta l'America Latina.



"Il Brasile continua a essere uno dei mercati infrastrutturali più attraenti a livello globale, sostenuto dalla crescente domanda di connettività e dagli investimenti a lungo termine nei servizi critici", ha dichiarato Fernando Lohmann, Country Lead per il Brasile di Macquarie Asset Management.



Macquarie Asset Management sta investendo nel settore agricolo e infrastrutturale brasiliano dal 2010 ed ha consolidato una presenza significativa in diversi settori, tra cui infrastrutture digitali, trasporti, transizione energetica e servizi ambientali. Il portafoglio torri acquisito serve i principali operatori di telecomunicazioni e fornisce l'infrastruttura necessaria per espandere la copertura e la capacità di rete.

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