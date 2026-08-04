Caterpillar, secondo trimestre in crescita batte il consensus e il titolo vola nel premarket

CEO Creed: prima volta nella storia che fatturato trimestrale supera i 20 miliardi

(Teleborsa) - Il produttore statunitense di attrezzature per l'edilizia e il settore estrattivo ha alzato il velo sui risultati del secondo trimestre del 2026. Un trimestre in forte crescita che sta facendo accelerare il titolo Caterpillar nel premarket di Wall Street: al momento infatti le azioni viaggiano in rialzo di oltre il 9% dopo avere chiuso la seduta di lunedì a +1,9% a 830 dollari.



Guardando nel dettaglio i numeri, le vendite e i ricavi sono stati pari a 20,5 miliardi di dollari, con un aumento del 24% rispetto ai 16,6 miliardi del secondo trimestre 2025, grazie principalmente a un maggiore volume di vendite pari a 3,1 miliardi di dollari e a una redditività favorevole di 595 milioni di dollari.



"È la prima volta nella storia dell'azienda che generiamo oltre 20 miliardi di dollari di vendite e ricavi in ??un singolo trimestre", ha dichiarato Joe Creed, Presidente e CEO di Caterpillar. "Questo traguardo sottolinea sia l'importanza del lavoro che i nostri clienti svolgono ogni giorno, sia la dedizione dei dipendenti Caterpillar in tutto il mondo nel risolvere le sfide più complesse dei nostri clienti. L'elevato numero di ordini e il crescente portafoglio ordini riflettono la dinamica positiva in tutti e tre i nostri segmenti principali."



Il margine di utile operativo è salito al 20,9% dal 17,3% del secondo trimestre del 2025 e il margine di utile operativo rettificato è passato al 21,9% dal 17,6% del periodo di confronto. L'utile per azione si è attestato a 7,77 dollari, accelerando del 68% dai 4,62 dollari del pari trimestre del 2025. L'utile per azione rettificato è stato di 8,17 dollari, in progresso del 73% rispetto ai 4,72 dollari del secondo trimestre del 2025.



Numeri che hanno superato nettamente le aspettative degli analisti, con il consensus fermo a 19,2 miliardi di dollari per i ricavi e 6,2 dollari per l'EPS.



Nel trimestre in esame, il flusso di cassa operativo aziendale è stato di 4,4 miliardi di dollari e la società ha chiuso il secondo trimestre con 6,7 miliardi di dollari di liquidità aziendale. Nel periodo Caterpillar ha impiegato 1,5 miliardi di dollari in contanti per il riacquisto di azioni ordinarie Caterpillar e 0,7 miliardi di dollari in contanti per i dividendi.

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