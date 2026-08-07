Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini, focus sui non farm payrolls

(Teleborsa) - Seduta positiva per il FTSE MIB
e le altre principali Borse Europee.
Sale l'attesa per il report sul lavoro statunitense in uscita oggi pomeriggio
e che potrebbe fornire nuovi spunti sulle prossime decisioni della Federal Reserve
.
Parallelamente, gli operatori restano intenti a valutare i negoziati tra Iran e Oman
sullo Stretto di Hormuz alla luce delle rinnovate tensioni, con Teheran pronta a limitare il transito delle navi statunitensi e israeliane e a richiedere un risarcimento ai paesi ritenuti ostili prima di consentirne il passaggio.
Dall'agenda europea, il saldo delle partite correnti francese
mostra a giugno 2026 un deficit di 1,4 miliardi di euro
, rispetto al disavanzo di 1,2 miliardi di euro di maggio.
Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale
ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%
, dopo il +0,7% di maggio. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,2%. Su base annua si evidenzia un calo dello 0,1%, dal dato invariato del mese precedente.
In calo più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di giugno 2026 si è registrato un avanzo corretto
dagli effetti del calendario, pari a 15,4 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 19,4 miliardi di maggio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 17,2 miliardi.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,153. Pioggia di acquisti sull'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,96%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%. Tra i listini europei
bilancio decisamente positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,88%, buona performance per Londra
, che cresce dello 0,73%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,42%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,39% a 53.892 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 56.570 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,12%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,21%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza DiaSorin
(+1,91%), Prysmian
(+1,69%), Moncler
(+1,64%) e STMicroelectronics
(+1,58%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,87%.
Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -2,23%.
Sotto pressione Avio
, con un forte ribasso dell'1,79%.
Tentenna Italgas
, che cede l'1,02%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, GVS
(+11,09%), Revo Insurance
(+7,75%), MFE B
(+3,02%) e El.En
(+2,45%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco Desio
, che prosegue le contrattazioni a -2,21%.
Soffre BFF Bank
, che evidenzia una perdita dell'1,98%.
Preda dei venditori Comer Industries
, con un decremento dell'1,86%.
Si concentrano le vendite su ENAV
, che soffre un calo dell'1,80%.