SYS-DAT porta al 2,97% la quota di azioni proprie detenute

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 e il 31 luglio 2026, complessivamente 28.910 azioni proprie, pari allo 0,0924% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,22 euro per azione e per un controvalore complessivo di 179.727,64 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026.



Gli acquisti sono finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dal "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito delle operazioni comunicate, al 3 agosto 2026 la società detiene complessivamente 929.337 azioni proprie, pari al 2,9706% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali si muove al rialzo e si attesta a 6,3 euro, con un aumento dell'1,94%.

Condividi

```