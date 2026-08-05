Industrie Chimiche Forestali, azioni proprie all'1,52% del capitale sociale

(Teleborsa) - Industrie Chimiche Forestali , quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha comunicato di aver acquistato, tra il 27 luglio e il 4 agosto 2026, complessivamente 11.000 azioni proprie su Euronext Growth Milan, pari allo 0,194% del capitale sociale, a un prezzo medio di 5,9605 euro per azione e per un controvalore di 65.566 euro, nell'ambito del programma di buyback autorizzato dall'assemblea del 28 aprile 2026.



A seguito degli acquisti, la società detiene complessivamente 86.271 azioni proprie, pari all'1,52% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, brillante rialzo per Industrie Chimiche Forestali , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,67%.

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