De' Longhi porta all'1,8% la quota di azioni proprie detenute
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 20 ed il 24 luglio 2026, complessivamente 31.523 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 38,6055 euro, per un controvalore pari a 1.216.962,56 euro.
A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del buyback, al 24 luglio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.715.892 azioni proprie, corrispondenti all'1,7951% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per De' Longhi, che porta a casa un timido +0,57%.
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