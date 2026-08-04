CAREL, data center spingono Ebitda (+42,7%) e ricavi (+20,9%) nel primo semestre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2026, con ricavi pari a 370,1 milioni di euro, in crescita del 20,9% (+23,0% a cambi costanti) rispetto ai 306,2 milioni dello stesso periodo 2025. L'EBITDA consolidato è salito a 83,1 milioni (+42,7%), con un margine del 22,5%, in espansione di circa 350 punti base su base annua. Il risultato netto si è attestato a 45,7 milioni di euro, in crescita del 72,5%.



"Il secondo trimestre del 2026 è stato il migliore nella storia di CAREL, con ricavi che hanno sfiorato i 200 milioni di euro e una crescita superiore al 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Francesco Nalini. "Nel semestre sia HVAC sia Refrigerazione hanno registrato incrementi superiori al 20%, confermando la validità del nostro modello di business".



La crescita è stata trainata dal segmento data center, in forte espansione soprattutto in Nord America, dove i ricavi da Refrigerazione sono quasi raddoppiati nel semestre a cambi costanti. Per area geografica, l'EMEA (61% dei ricavi) è cresciuta del 12%, l'APAC (14%) del 32%, il Nord America (23%) oltre il 50%, il Sud America (2%) del 21%.



La posizione finanziaria netta si è attestata a una cassa netta positiva di 7,1 milioni di euro (18,4 milioni a fine 2025), o 38,0 milioni escludendo l'effetto IFRS16.



Per il terzo trimestre 2026, la società stima ricavi vicini ai 190 milioni di euro, corrispondenti a una crescita di circa il 20% sul terzo trimestre 2025, in uno scenario privo di ulteriori deterioramenti geopolitici significativi. "Restiamo consapevoli delle complessità dello scenario internazionale e della limitata visibilità che continua a caratterizzare diversi mercati – ha spiegato Nalini –. Allo stesso tempo, riteniamo di poter contare su fondamentali solidi, su un posizionamento competitivo rafforzato e su trend di lungo periodo che continuano a sostenere la domanda delle nostre soluzioni. Per questo affrontiamo il futuro con fiducia, mantenendo invariato il nostro focus sulla crescita sostenibile, sull’innovazione e sulla creazione di valore per tutti gli stakeholder".

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