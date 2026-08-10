IDNTT, Pharus SICAV scende sotto la soglia del 5% del capitale

(Teleborsa) - IDNTT , AI.Tech Content Factory quotata su Euronext Growth Milan e sul segmento "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, ha comunicato di aver ricevuto il 7 agosto da Pharus SICAV la notifica di una riduzione della propria partecipazione al di sotto della soglia rilevante del 5%, a seguito della cessione, avvenuta il 14 luglio 2026, di 120.000 azioni ordinarie IDNTT.



Sulla base delle informazioni disponibili, l'azionariato di IDNTT risulta così composto: Traviglia con 3.760.000 azioni, pari al 40,68% del capitale sociale; azioni proprie per 13.000 azioni (0,14%); il restante 59,18% sul mercato, per un totale di 5.470.861 azioni, di cui 1.849.000 (20%) in capo ad Alkemia SGR e 566.000 (6,12%) ad AcomeA SGR.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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