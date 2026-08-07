Mare Group, Deep Value Club sale al 5,46% con sottoscrizione dell'aumento di capitale

(Teleborsa) - Mare Engineering Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto da DVC2 la comunicazione di superamento della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale. Il cambiamento sostanziale è intervenuto in data 5 agosto 2026 per effetto della sottoscrizione da parte di DVC2 di 500.000 azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo unitario di 5 euro per azione e per un controvalore complessivo di 2,5 milioni di euro, nell'ambito della prima tranche dell'aumento di capitale a pagamento riservato deliberato dal CdA in data 31 luglio 2026.



Per effetto dell'operazione, la partecipazione di DVC2 è passata da 610.283 azioni ordinarie, pari al 3,16% del capitale sociale ante aumento, a 1.110.283 azioni ordinarie, pari al 5,46% del capitale. Non sono coinvolti prodotti finanziari collegati né azioni a voto plurimo.



DVC2, controllata da Deep Value Club, ha assunto l'impegno a non disporre delle azioni Mare Group rivenienti dall'aumento di capitale per un periodo di 90 giorni.

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