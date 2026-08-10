SYS-DAT, acquistate 42.456 azioni proprie nella prima settimana di agosto

(Teleborsa) - SYS-DAT ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 agosto 2026, complessivamente 42.456 azioni proprie a un prezzo medio di 6,52 euro per azione e per un controvalore complessivo di 276.719,82 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 30 aprile 2026.



Gli acquisti sono finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dal "Piano di Stock Option 2024-2026".



A seguito delle operazioni comunicate, al 10 agosto 2026 la società detiene complessivamente 971.793 azioni proprie, pari al 3,1063% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, allunga il passo rispetto alla seduta precedente la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali , portandosi a 6,78 euro.









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