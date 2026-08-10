Lemon Sistemi, contratto da 1,2 milioni con FC Marmi e Graniti per fotovoltaico con accumulo

(Teleborsa) - Lemon Sistemi ha firmato un contratto con FC Marmi e Graniti, società siciliana specializzata nella produzione e distribuzione di marmi, pietre e graniti, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo elettrochimico (BESS) Huawei, del valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro.



Il contratto prevede la progettazione e realizzazione dell'impianto su un terreno di proprietà di FC Marmi e Graniti a Vittoria, in provincia di Ragusa. Lemon Sistemi curerà progettazione, installazione, posa in opera, connessione, collaudo e la documentazione necessaria per le autorizzazioni. L'avvio dei lavori è previsto per settembre 2026, subordinatamente al completamento degli adempimenti autorizzativi e contrattuali, con completamento e fatturazione integrale nel corso dell'esercizio 2026. Il pagamento sarà corrisposto per circa il 30% del valore entro il 2026 e per il restante 70% nel 2027.



"Questo nuovo contratto con FC Marmi e Graniti, cliente che ci accompagna già da tempo e che ha scelto ancora una volta di rinnovarci la propria fiducia, conferma la solidità del rapporto costruito negli anni e la nostra capacità di sviluppare soluzioni integrate e ad alto valore aggiunto per la transizione energetica", ha dichiarato Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi. "La collaborazione con Huawei, in particolare, ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni di accumulo tra le più avanzate disponibili sul mercato, accompagnandoli concretamente verso una maggiore indipendenza energetica".



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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