Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che mostra un decremento del 2,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola HBC , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'andamento di breve periodo del distributore dei prodotti Coca Cola mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 49,03 sterline e supporto a 47,85. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 50,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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