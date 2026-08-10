Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che mostra un decremento del 2,58%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola HBC, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'andamento di breve periodo del distributore dei prodotti Coca Cola mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 49,03 sterline e supporto a 47,85. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 50,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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