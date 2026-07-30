Londra: scambi in positivo per Standard Chartered

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo bancario con sede a Londra , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,50%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Standard Chartered mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,6%, rispetto a +1,87% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22,36 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,62. L'equilibrata forza rialzista di Standard Chartered è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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