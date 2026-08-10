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Tamburi, buyback per oltre 230 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, buyback per oltre 230 mila euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 agosto 2026, complessivamente 23.744 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 9,7730 euro, per un controvalore di 232.049,83 euro.

Al 7 agosto quindi, Tamburi aveva in portafoglio 22.743.319 azioni proprie, pari al 12,335% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale che si posiziona a 9,91 euro.
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