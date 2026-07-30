Wall Street chiude in pesante rosso dopo la Fed: pesa ancora la crisi in Medio Oriente
(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,19%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 è crollato dell'1,52%, scendendo fino a 7.316 punti.
Depresso il Nasdaq 100 (-2,06%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'S&P 100 (-1,59%).
Nell'S&P 500, buona la performance del comparto energia. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni industriali (-3,24%), informatica (-2,50%) e finanziario (-1,57%).
Wall Street in rosso nonostante un tentativo di risalita dopo la conferma dei tassi da parte della Federal Reserve. Pesano però i timori legati alla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran in Medio Oriente, con il prezzo del petrolio tornato stabilmente sopra i 90 dollari al barile.
Intanto risalgono i tassi sui Treasuries statunitensi, sulla scadenza decennale aumentano di 7 punti base al 4,677%, sui titoli a trent'anni i rendimenti hanno marginalmente superato il 5,20%, ai massimi dal 2007. Intanto il dollaro cede rispetto alle maggiori valute globali, con l'euro che sale a 1,1451 sul biglietto verde, mentre quest'ultimo si lima 163,46 yen.
Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+3,79%), Chevron (+2,28%), Coca Cola (+0,92%) e Alphabet (+0,90%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar, che ha chiuso a -6,91%.
Vendite a piene mani su Goldman Sachs, che soffre un decremento del 5,09%.
Soffre Nvidia, che evidenzia una perdita del 3,55%.
Preda dei venditori JP Morgan, con un decremento del 3,53%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, GE Healthcare Technologies (+12,15%), Cognizant Technology Solutions (+11,25%), Intuit (+6,43%) e Adobe Systems (+5,72%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su KLA-Tencor, che ha chiuso a -10,80%.
Pessima performance per Micron Technology, che registra un ribasso del 9,90%.
Sessione nera per Applied Materials, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,40%.
In perdita ARM Holdings, che scende dell'8,11%.
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