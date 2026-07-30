Wall Street chiude in pesante rosso dopo la Fed: pesa ancora la crisi in Medio Oriente

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,19%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 è crollato dell'1,52%, scendendo fino a 7.316 punti.



Depresso il Nasdaq 100 (-2,06%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l' S&P 100 (-1,59%).



Nell'S&P 500, buona la performance del comparto energia . Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni industriali (-3,24%), informatica (-2,50%) e finanziario (-1,57%).



Wall Street in rosso nonostante un tentativo di risalita dopo la conferma dei tassi da parte della Federal Reserve. Pesano però i timori legati alla ripresa delle ostilità tra Usa e Iran in Medio Oriente, con il prezzo del petrolio tornato stabilmente sopra i 90 dollari al barile.



Intanto risalgono i tassi sui Treasuries statunitensi, sulla scadenza decennale aumentano di 7 punti base al 4,677%, sui titoli a trent'anni i rendimenti hanno marginalmente superato il 5,20%, ai massimi dal 2007. Intanto il dollaro cede rispetto alle maggiori valute globali, con l'euro che sale a 1,1451 sul biglietto verde, mentre quest'ultimo si lima 163,46 yen.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+3,79%), Chevron (+2,28%), Coca Cola (+0,92%) e Alphabet (+0,90%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar , che ha chiuso a -6,91%.



Vendite a piene mani su Goldman Sachs , che soffre un decremento del 5,09%.



Soffre Nvidia , che evidenzia una perdita del 3,55%.



Preda dei venditori JP Morgan , con un decremento del 3,53%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, GE Healthcare Technologies (+12,15%), Cognizant Technology Solutions (+11,25%), Intuit (+6,43%) e Adobe Systems (+5,72%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su KLA-Tencor , che ha chiuso a -10,80%.



Pessima performance per Micron Technology , che registra un ribasso del 9,90%.



Sessione nera per Applied Materials , che lascia sul tappeto una perdita dell'8,40%.



In perdita ARM Holdings , che scende dell'8,11%.

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