Wall Street incerta tra allentamento tensioni sul petrolio, nuovi dazi e trimestrali

(Teleborsa) - Andamento incerto a Wall Street
con gli investitori che restano cauti.
Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.780 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.413 punti.
Sotto la parità il Nasdaq 100
, che mostra un calo dello 0,43%; sulla parità l'S&P 100
(0%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+0,63%), beni industriali
(+0,54%) e sanitario
(+0,53%).
Se da un lato i mercati beneficiano del ritracciamento del petrolio che allenta i timori di una nuova ondata inflazionistica
, dall'altro lato continuano a pesare le questioni commerciali
.Trump ha infatti firmato
un memorandum che impone nuovi dazi ad ampio raggio contro 60 economie
, tra cui Cina, Unione Europea, Canada, Giappone e Corea del Sud, al termine delle indagini avviate il 12 marzo 2026 ai sensi della Sezione 301 del Trade Act del 1974 sul mancato contrasto all'importazione di beni prodotti con lavoro forzato.
Occhi anche sulla nuova escalation in Medio Oriente
e sul proseguimento della stagione delle trimestrali
.
Le azioni Intel
cedono oltre il 2% nonostante una previsione di fatturato superiore
rispetto a quanto stimato dagli analisti, grazie alla forte crescita degli acquisti per i data center.American Express
ha archiviato il secondo trimestre con un fatturato
derivante dalle transazioni effettuate con carte di credito e altri prodotti emessi dalla società pari a 455,8 miliardi di dollari, in aumento di oltre il 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiore a un consensus di 454,8 miliardi. Tuttavia il titolo lascia sul terreno oltre il 5%.
Infine, dall'agenda macro, il PMI manifatturiero preliminare di luglio
è calato leggermente, contro le attese (54,4 punti), a 53,8 dai 53,9 punti di giugno.