Wise Equity acquista la maggioranza di E-Pharma Trento

Ottavo investimento del fondo Wisequity VI

(Teleborsa) - Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity VI, e Unifarm, azionista unico di E-Pharma Trento, hanno firmato l'accordo vincolante per l'investimento di Wisequity VI nel capitale della società, con l'obiettivo di accompagnarne la prossima fase di sviluppo e di rafforzarne ulteriormente la posizione di leader in Europa. L'accordo prevede l'acquisizione da parte del fondo Wisequity VI di una quota di maggioranza del capitale di E-Pharma, con Unifarm che manterrà una partecipazione significativa. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.



Fondata a Trento nel 1993, E-Pharma è una contract development and manufacturing organization (CDMO) specializzata nelle tecnologie effervescenti e solubili, attiva sia nel farmaceutico OTC "Consumer Health" sia nel nutraceutico. La società opera lungo l'intera catena del valore - dalla ricerca e sviluppo formulativa alla gestione dei dossier regolatori, fino alla produzione su scala industriale - attraverso due stabilimenti a Trento, dedicati rispettivamente alle produzioni farmaceutiche e agli integratori alimentari, per una capacità complessiva di circa 900 milioni di unità l'anno. Il portafoglio comprende compresse e granuli effervescenti, granuli e polveri solubili e forme orodispersibili, alla base di alcuni tra i marchi più noti del banco farmacia italiano ed europeo, realizzati per conto di primari gruppi farmaceutici nazionali e internazionali. La società ha chiuso il 2025 con ricavi superiori a 55 milioni di euro, di cui circa il 45% realizzati all'estero. Accanto allo storico presidio del farmaceutico, E-Pharma ha sviluppato negli anni una presenza crescente nel nutraceutico, oggi pari a circa un terzo del fatturato.



"E-Pharma domina una nicchia tecnologica in cui, in tutta Europa, operano pochissimi soggetti realmente attrezzati: una posizione difficile da costruire e altrettanto difficile da insidiare", ha detto Stefano Ghetti, Senior Partner di Wise Equity, che ha seguito l'operazione insieme ad Ascanio Recchi, Investment Manager. "È esattamente il profilo di azienda su cui Wise Equity investe, una azienda leader in un segmento specializzato, con una forte vocazione all'export e un concreto spazio di crescita, in particolare nel nutraceutico", ha aggiunto.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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