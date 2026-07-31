Mare Group delibera Aucap da 10 milioni di euro riservato a Invitalia e Deep Value Club

Nuove risorse per accelerare le crescita

(Teleborsa) - Il Cda di Mare Group ha esercitato parzialmente la delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti del 5 febbraio 2026 deliberando un aumento del capitale sociale a pagamento mediante l’emissione di massime 2.000.000 azioni ordinarie, anche in più tranche

entro il 30 settembre 2026, per un importo complessivo di 10 milioni di euro comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo unitario di 5,00 euro per azione, riservato a Invitalia e DVC2.



L’aumento di capitale è stato sottoscritto in misura uguale da Invitalia, per il tramite del Fondo Cresci al Sud, promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Invitalia, e da parte di DVC2, società veicolo controllata integralmente da Deep Value Club.



Nell’ambito degli accordi vincolanti, DVC2 ha assunto nei confronti della Società un impegno a non disporre delle azioni Mare Group rivenienti dall’aumento di capitale, per un periodo di 90 giorni dalla data del loro accredito sul proprio conto deposito titoli (c.d. impegni di lock-up).



Le nuove azioni saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione superiore alle medie ponderate di mercato dell’ultimo mese e degli ultimi tre e sei mesi, a testimonianza della fiducia nelle prospettive di crescita del Gruppo.



Le risorse finanziarie saranno destinate ad accelerare gli investimenti nelle piattaforme proprietarie, nelle tecnologie abilitanti e nelle operazioni di crescita per linee esterne, consolidando il posizionamento di Mare Group quale operatore di riferimento nei settori Aerospace & Defence, Industria, Trasporti e Infrastrutture Critiche.

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