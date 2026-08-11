Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il Franco rosso crociato contro USD, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Il quadro di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 0,8121. Primo supporto individuato a 0,8074. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 0,8168.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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