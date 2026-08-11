Banca Sistema, Intesa: solidi fondamentali nonostante oneri una tantum

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato raccomandazione (Buy) e target price (1,80 euro per azione, upside potenziale del 9%) sul titolo Banca Sistema .



Gli analisti scrivono che Banca Sistema ha registrato una performance di fatturato resiliente nel secondo trimestre 2026, mentre gli utili sono stati influenzati da oneri una tantum relativi alla qualità degli attivi, connessi al completamento di una revisione di assurance sul framework DoD. I primi dati aggregati del primo semestre 2026 hanno evidenziato un forte slancio commerciale per la futura entità combinata, con volumi in crescita del 24% su base annua. I coefficienti patrimoniali, a livello di Banca CF+, che attualmente funge da entità di consolidamento prudenziale per il gruppo combinato, sono rimasti ben al di sopra dei requisiti normativi, nonostante le temporanee difficoltà, con il management che prevede un coefficiente CET1 superiore al 12% entro la fine del 2026.



L'integrazione procede secondo i piani, con tutte le principali tappe della transazione completate e il management sempre più concentrato sull'estrazione di sinergie e sullo sviluppo del business. A seguito dei risultati del primo semestre 2026, Intesa ha solo affinato le stime, principalmente a causa di un maggiore badwill provvisorio (96,6 milioni di euro) e di un modesto aumento delle ipotesi relative ai LLP. Prevede ora un utile netto rettificato per il 2026 pari a 12 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto alle stime precedenti.



Nonostante l'impatto una tantum, "riteniamo che la validità dell'investment case rimanga intatta, supportata da un solido andamento commerciale, dai continui progressi nell'integrazione di CF+ e dal miglioramento dei fondamentali patrimoniali", si legge nella ricerca.

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