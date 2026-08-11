Milano 11-ago
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Bilancia commerciale globale Italia in giugno

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Bilancia commerciale globale Italia in giugno
Italia, Bilancia commerciale globale in giugno pari a 4,23 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 4,95 Mld Euro (la previsione era 4,74 Mld Euro).
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