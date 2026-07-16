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Bilancia commerciale beni Regno Unito in maggio
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16 luglio 2026 - 08.50
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Bilancia commerciale beni in maggio pari a -18,66 Mld £
, in aumento rispetto al precedente -24,58 Mld £ (la previsione era -23,1 Mld £).
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