Milano 9:37
52.275 -0,26%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:37
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24.903 -0,39%

Bilancia commerciale beni Regno Unito in maggio

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Bilancia commerciale beni Regno Unito in maggio
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in maggio pari a -18,66 Mld £, in aumento rispetto al precedente -24,58 Mld £ (la previsione era -23,1 Mld £).
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