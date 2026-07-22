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Bilancia commerciale Giappone in giugno
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22 luglio 2026 - 08.00
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Bilancia commerciale in giugno pari a -406,9 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente -391,8 Mld ¥ (la previsione era -120 Mld ¥).
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