Milano 13:59
52.709 +0,81%
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Bilancia commerciale Giappone in giugno

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Bilancia commerciale Giappone in giugno
Giappone, Bilancia commerciale in giugno pari a -406,9 Mld ¥, in calo rispetto al precedente -391,8 Mld ¥ (la previsione era -120 Mld ¥).
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