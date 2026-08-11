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Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,34%

Il Dow Jones archivia la giornata a 53.791,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,34%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,34%, terminando gli scambi a 53.791,97 punti.
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