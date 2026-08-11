On Holding crolla nel pre-market dopo fatturato trimestrale sotto le attese

Alza le previsioni sul gross profit margin 2026

(Teleborsa) - Il titolo On Holding scivola nel pre-market di martedì al Nyse dopo che il produttore svizzero di abbigliamento sportivo nel secondo trimestre 2026 ha registrato ricavi che hanno mancato le stime degli analisti.



Nel trimestre il fatturato netto aumenta del 13,5% su base annua, o del 21,6% a valuta costante, raggiungendo 850,3 milioni di franchi svizzeri (CHF), a fronte del consensus che ha raggiunto 881,4 milioni.



La crescita è trainata dalla straordinaria performance del canale Direct-to-Consumer ("DTC") di On, che cresce del 26,0%, o del 34,3% a valuta costante, superando le aspettative in ogni singola regione. Il canale DTC raggiunge un nuovo massimo per il secondo trimestre, pari al 45,7% del fatturato netto, mentre la notorietà del marchio a livello globale sale al 30%.



La regione Asia-Pacifico contribuisce ancora una volta con oltre il 20% al fatturato netto globale, grazie alla straordinaria performance in Giappone, Corea del Sud e Grande Cina. Le vendite nette nel settore abbigliamento aumentano del 47,7%, o del 56,2% a valuta costante, con una crescita sostenuta in tutti i settori verticali.



Il Gross profit margin raggiunge il 65,4%, in aumento di 3,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente, pur assorbendo completamente l'aumento dei dazi all'importazione statunitensi ed escludendo eventuali rimborsi tariffari. Il margine EBITDA rettificato si attesta al 19,8%, in aumento rispetto al 18,2% dell'anno precedente, corrispondente a un EBITDA rettificato assoluto di 168,1 milioni di franchi svizzeri. Il margine di utile netto raggiunge il 12,3%. La società ha riportato un utile per azione pari a CHF 0,31, superando la stima degli analisti di CHF 0,29.



Per l’intero 2026, On prevede una crescita delle vendite nette nella fascia bassa del 20% su base valutaria costante, con il canale DTC che dovrebbe sovraperformare significativamente il canale wholesale nella seconda metà dell’anno. Ai tassi di cambio attuali, ciò implica vendite nette comprese tra CHF 3,47 miliardi e CHF 3,56 miliardi, rispetto a una stima di consensus di CHF 3,56 miliardi.



La società ha alzato le previsioni sul gross profit margin, ora ad almeno il 65,0%, e ha confermato la stima sul margine EBITDA rettificato tra il 19,5% e il 20,0%.

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