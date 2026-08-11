Rocket Sharing, completata la cessione del 51% di Stantup Service a Mexedia

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company , società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha reso noto che Mexedia , società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha completato con successo le procedure previste dalla legge in materia di conferimenti in natura. Per effetto del completamento delle procedure: è divenuto efficace il conferimento in natura da parte di Rocket del 50,07% del capitale sociale di Stantup Service in sottoscrizione dell’aumento di capitale di Mexedia deliberato lo scorso 25 giugno 2026, e sono state emesse in favore di Rocket le 2.253.129 azioni ordinarie di Mexedia.



Per effetto di quanto precede e della precedente cessione da parte di Rocket in favore di Mexedia dello 0,93% del capitale sociale di Stantup completata in data 25 giugno 2026, Mexedia è divenuta titolare complessivamente del 51% del capitale sociale di Stantup. Mexedia ha costituito in favore di Rocket un pegno sul 51% del capitale sociale di Stantup a presidio delle proprie obbligazioni di pagamento connesse alla garanzia di monetizzazione minima in cash per la cessione delle nuove azioni Mexedia sul mercato assunta nei confronti di Rocket.

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