Rocket Sharing, completata la cessione del 51% di Stantup Service a Mexedia
(Teleborsa) - Rocket Sharing Company, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha reso noto che Mexedia, società tecnologica italiana quotata su Euronext Growth Paris, ha completato con successo le procedure previste dalla legge in materia di conferimenti in natura. Per effetto del completamento delle procedure: è divenuto efficace il conferimento in natura da parte di Rocket del 50,07% del capitale sociale di Stantup Service in sottoscrizione dell’aumento di capitale di Mexedia deliberato lo scorso 25 giugno 2026, e sono state emesse in favore di Rocket le 2.253.129 azioni ordinarie di Mexedia.
Per effetto di quanto precede e della precedente cessione da parte di Rocket in favore di Mexedia dello 0,93% del capitale sociale di Stantup completata in data 25 giugno 2026, Mexedia è divenuta titolare complessivamente del 51% del capitale sociale di Stantup. Mexedia ha costituito in favore di Rocket un pegno sul 51% del capitale sociale di Stantup a presidio delle proprie obbligazioni di pagamento connesse alla garanzia di monetizzazione minima in cash per la cessione delle nuove azioni Mexedia sul mercato assunta nei confronti di Rocket.
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