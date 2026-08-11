Salzgitter, utili semestrali trainati da partecipazione in Aurubis

Guidance rivista al rialzo.

(Teleborsa) - Il gruppo siderurgico tedesco Salzgitter ha chiuso il primo semestre 2026 con una performance incoraggiante, sostenuta da un contributo particolarmente elevato della partecipazione in Aurubis e dal miglioramento dei risultati nelle divisioni Steel Production, Trading e Technology. Le vendite esterne si sono attestate a 4,6 miliardi di euro (4,7 miliardi nel primo semestre 2025), con un EBITDA VX salito a 459 milioni di euro dai 116,8 milioni dell'anno precedente e un EBT VX di 257,6 milioni, contro i -83,8 milioni dello scorso anno. L'utile per azione si è attestato a 0,74 euro, dai -1,68 euro del 2025.



Il programma di miglioramento della redditività P28 ha generato ulteriori 97 milioni di euro di effetti positivi sugli utili. La posizione finanziaria netta si è mantenuta stabile a -792 milioni di euro.



"I primi sei mesi dell'esercizio 2026 sono stati significativi per il Gruppo Salzgitter e indicano la direzione da seguire. Nonostante condizioni di business persistentemente difficili e incertezze geopolitiche, siamo riusciti a ottenere un risultato incoraggiante", ha dichiarato l'amministratore delegato Gunnar Groebler, ricordando il completamento dell'acquisizione integrale di Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). La CFO Birgit Potrafki ha sottolineato l'efficacia del programma P28: "Avevamo quindi raggiunto la maggior parte del nostro obiettivo 2026 di 122 milioni di euro già a metà anno".



Alla luce dei risultati, il gruppo ha rivisto al rialzo la guidance per il 2026, con vendite attese intorno ai 10 miliardi di euro, EBITDA VX tra 725 e 825 milioni ed EBT VX tra 325 e 425 milioni di euro.

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