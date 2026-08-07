Engineering, ricavi a 844,8 milioni (+1,6%) nel primo semestre

(Teleborsa) - Il Gruppo Engineering
, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un’importante presenza a livello internazionale, segna nel primo semestre 2026, un miglioramento nei ricavi e dell’EBITDA Adjusted Post-Capex e conferma il proprio posizionamento sulle attività a più alto potenziale di crescita.
Il semestre vede le performance positive di alcuni dei principali mercati di riferimento del Gruppo con una crescita nel Public Sector & Municipalities (+10% su anno) e una performance resiliente nell’Enterprise (+3%).
Positivi anche i risultati di Digitech & Consulting (+3% su anno) e dei Software Products (+9% su anno). Aldo Bisio, Amministratore Delegato del Gruppo
, dichiara: “Il Gruppo Engineering si conferma un partner strategico nell’accompagnare organizzazioni pubbliche e private in percorsi di trasformazione digitale ad alto valore, in cui l’Intelligenza Artificiale è un driver di crescita e innovazione con cui abilitiamo per i nostri clienti soluzioni sicure, trasparenti e governabili”.
Nel primo semestre dell'anno i ricavi netti
sono pari a 844,8 milioni di euro, in crescita dell'1,6%; l'EBITDA Adjusted
è pari a 119,3 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2025 (-0,8% su anno); l'EBITDA Adjusted post-CapEx si attesta a 102,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto al primo semestre 2025 (+5,3% su anno), grazie principalmente alla normalizzazione degli investimenti.