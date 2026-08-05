Masi Agricola, ricavi netti -5,3% a cambi costanti e perdita netta di 1,1 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Masi Agricola ha registrato ricavi netti a 27,3 milioni di euro (-6,7% vs 29,3 milioni nel primo semestre 2025, -5,3% a cambi costanti e -1,3% senza considerare vendite in c/lavoro).



L'EBITDA si è attestato a 2,9 milioni (3,9 milioni nel 1H 2025) mentre l'EBIT è stato pari a 0,2 milioni (1,8 milioni nel 1H 2025)



Il periodo si è chiuso con un risultato netto di -1,1 milioni (+84.000 euro nel 1H 2025) mentre, dal lato patrimoniale, la posizione finanziaria netta si è fissata a -31,4 milioni (-28,5 milioni al 31 dicembre 2025 e -32,2 milioni al 30 giugno 2025).



Riguardo le prospettive, la società segnala che "permangono purtroppo svariati elementi di incertezza nel contesto macroeconomico e

merceologico di riferimento, con conseguente limitazione dell’attività previsionale."



Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, ha dichiarato: "Un semestre contabilmente più severo di quanto non sia stato in termini di business effettivo. L’esercizio precedente vedeva la presenza di elementi che, pur se non caratteristici o non ricorrenti, avevano comunque supportato sia i ricavi che la redditività. D’altra parte, la performance va inquadrata in un contesto di mercato complicato come mai in precedenza".

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