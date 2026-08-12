Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta dell'11/08/2026 è stato pari a 2,7 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,32 miliardi.



Su 748 titoli trattati in Piazza Affari, 310 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 394. Invariate le rimanenti 44 azioni.









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