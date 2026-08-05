Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 4/08/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/08/2026 è stato pari a 4,65 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.



I volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,42 miliardi.



803 sono le azioni scambiate: tra queste, 293 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 473 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 37 azioni del listino milanese.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

Condividi

```