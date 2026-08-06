TXT conferma guidance dopo primo semestre in perdita per onere fiscale

(Teleborsa) - TXT e-Solutions
, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che i ricavi
sono stati di 228 milioni di euro nel primo semestre 2026
, in crescita del 20,6% rispetto ai 189,1 milioni di euro dei primi sei mesi 2025. La crescita organica è stata pari al 18,8%, e le acquisizioni hanno contribuito per 3,5 milioni. I ricavi internazionali complessivi rappresentano il 14,8% dei ricavi totali.
L'EBITDA
è stato di 34,2 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto al primo semestre 2025 (27,5 milioni), dopo aver incrementato gli investimenti in ricerca e sviluppo pari a 12,5 milioni interamente spesati nel primo semestre 2026 (+6,2% rispetto al primo semestre 2025). La marginalità sui ricavi è stata del 15%, in crescita di 40 bps rispetto al primo semestre 2025.
L'Utile netto Adjusted
, che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni e l'effetto dell'accantonamento non-ricorrente relativo all'onere rilevato in merito alla posizione fiscale di una controllata
di TXT, è stato di 17,9
milioni di euro, in crescita del 32,8%. L'Utile netto Reported
è stato negativo per 1 milione di euro, a fronte della contabilizzazione degli oneri non-ricorrenti relativi alla regolarizzazione della posizione fiscale di una controllata di TXT.
L'Indebitamento Finanziario Netto Adjusted
consolidato al 30 giugno 2026 è pari a 112,6 milioni di euro, in aumento di 13,8 milioni rispetto agli 98,8 milioni al 31 dicembre 2025. La variazione è principalmente riconducibile a operazioni di M&A per complessivi 25,9
milioni, inclusa la contabilizzazione di earn-out su acquisizioni per 9,9 milioni, ad aumenti di capitale in società partecipate di minoranza per 2,4 milioni, al riacquisto di azioni proprie per 3,5 milioni, al pagamento di dividendi per 4,4 milioni e al pagamento di interessi passivi e oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, per 4,1 milioni. Tali impieghi hanno più che compensato la generazione di cassa del periodo.
"Il Gruppo TXT conferma la propria capacità di crescere a ritmi sostenuti, migliorando la redditività operativa e continuando a investire nell'innovazione - afferma l'AD Daniele Misani
- Entriamo nella seconda parte dell'anno con un significativo backlog, un contesto di mercato favorevole, in particolare nei settori pubblico e della difesa, e un contributo rilevante dalle acquisizioni concluse nel primo semestre, che esprimeranno pienamente il proprio potenziale nel corso della seconda parte dell'anno. Questi fattori ci offrono elevata visibilità sull'evoluzione del business e ci consentono di prevedere ricavi pro-forma 2026 prossimi, e potenzialmente superiori, al mezzo miliardo di euro, mantenendo al contempo solidi livelli di marginalità. Guardiamo pertanto con fiducia al conseguimento e al possibile superamento degli obiettivi del Piano Industriale".
TXT conferma l'obiettivo
di chiudere il 2026 con ricavi consolidati superiori a 470 milioni di euro e un EBITDA margin target del 15%. Il raggiungimento dell'obiettivo di redditività sarà sostenuto dall'efficientamento operativo, dalle sinergie derivanti dall'integrazione di TXT Digital Edge e dalla positiva performance delle Smart Solutions.