Reply, acquistate 203.146 azioni nell'ambito del buyback a luglio

(Teleborsa) - Reply ha comunicato di aver acquistato, tra il 1° e il 31 luglio 2026, complessivamente 203.146 azioni proprie sul mercato Euronext Milan, pari allo 0,54301% del capitale sociale, a un prezzo medio di 97,14 euro per azione e per un controvalore complessivo di 19.726.832,11 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 13 aprile 2026.



Al 31 luglio 2026 la società ha in portafoglio complessivamente 1.083.192 azioni proprie, pari al 2,89535% del capitale sociale.



Sul listino milanese, nel frattempo, la società di consulenza informatica amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 117,5 euro.









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