Banca Popolare del Lazio, utile netto semestrale +26,2% a 9,7 milioni

(Teleborsa) - Banca Popolare del Lazio ha archiviato il primo semestre 2026 con un utile netto consolidato di 9,7 milioni euro, in crescita del 26,2% annuo.



Dal lato patrimoniale, il CET1r si attesta al 21% senza considerare l'eventuale capitalizzazione dell'utile realizzato al 30.6.2026 (21,3% ipotizzando il computo di una parte dello stesso risultato), a fronte del 20,4% di fine 2025 e di un valore inferiore al 20% a giugno 2025 (dati al netto degli effetti della sterilizzazione a fini prudenziali delle componenti negative relative ai titoli di Stato, non più attiva dall'1.1.2026).



Contestualmente, grazie alle pro-attive azioni gestionali portate avanti, l'NPE ratio, pur in assenza di azioni di de-risking nel primo semestre, si è mantenuto stabile rispetto a fine 2025 (4%), con un valore netto sceso al 2% grazie all'ulteriore rafforzamento dei coverage (dal 47,2% al 50,3%).



"Tali indicatori di rischiosità creditizia, in linea con quanto pianificato dal Gruppo, miglioreranno ulteriormente alla fine del corrente esercizio grazie agli effetti dell'ulteriore azione di dismissione di NPE già avviata dal Gruppo con l’obiettivo di portare gli stessi indicatori sui livelli registrati dai nostri migliori competitor nazionali", spiega una nota.



"Robusta e in progressivo miglioramento anche la posizione di liquidità del Gruppo", con un indicatore LCR attestatosi al 193,8%, ampiamente superiore ai livelli minimi richiesti dalle vigenti norme prudenziali, a fronte di un dato pari al 182,2% a dicembre 2025.





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