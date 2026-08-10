Brillante Tokyo in un'Asia perlopiù in denaro

(Teleborsa) - Perlopiù positive le borse asiatiche lunedì, in scia alla chiusura in denaro di Wall Street dopo che un rapporto sull’occupazione statunitense più debole del previsto ha ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve nel breve termine. I guadagni sono arrivati dopo una settimana difficile per i titoli dei chip asiatici, poiché gli investitori hanno rivalutato la sostenibilità del rally guidato dall’intelligenza artificiale e le valutazioni nel settore dei semiconduttori.



A Tokyo , scambia in deciso rialzo il Nikkei 225 (+2,09%), mentre, al contrario, giornata negativa per Shenzhen, in calo dell'1,25%. Leggermente positivo Hong Kong (+0,6%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Seul (+0,62%). Pressoché invariato Mumbai (+0,11%); leggermente negativo Sydney (-0,22%).



Frazionale rialzo per l' euro contro la valuta nipponica , che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,29%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a -0,08%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto -0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,81%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Lunedì 10/08/2026

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 1.512 Mld ¥; preced. 3.968 Mld ¥)



Giovedì 13/08/2026

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%).

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