A picco Tokyo

(Teleborsa) - Seduta difficile per i mercati asiatici, trainati al ribasso dal settore tecnologico, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di alcune big tech e in attesa di capire cosa farà la federal Reserve.



A peggiorare il sentiment concorre il quadro geopolitico, dopo che l'Iran ha lanciato nuovi attacchi missilistici contro le forze statunitensi, infrangendo la relativa tregua che si era creata negli ultimi giorni e facendo risalire i prezzi del petrolio.



Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo , con il Nikkei 225 che sta lasciando sul terreno l'1,61%, mentre fa bene la borsa cinese di Shenzhen che guadagna lo 0,91%.



Sale Hong Kong (+1,35%). La peggiore è ancora Seul con un tonfo dell'8,22%, poiché il settore tech pesa di più sulla piazza sudcoreana.



Positiva Mumbai (+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Sydney (+1,08%).



Seduta trascurata per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un timido -0,18%. Andamento piatto per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un modesto +0,1%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.





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