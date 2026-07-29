A picco Tokyo
(Teleborsa) - Seduta difficile per i mercati asiatici, trainati al ribasso dal settore tecnologico, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di alcune big tech e in attesa di capire cosa farà la federal Reserve.
A peggiorare il sentiment concorre il quadro geopolitico, dopo che l'Iran ha lanciato nuovi attacchi missilistici contro le forze statunitensi, infrangendo la relativa tregua che si era creata negli ultimi giorni e facendo risalire i prezzi del petrolio.
Sessione da dimenticare per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sta lasciando sul terreno l'1,61%, mentre fa bene la borsa cinese di Shenzhen che guadagna lo 0,91%.
Sale Hong Kong (+1,35%). La peggiore è ancora Seul con un tonfo dell'8,22%, poiché il settore tech pesa di più sulla piazza sudcoreana.
Positiva Mumbai (+1,05%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Sydney (+1,08%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido -0,18%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,75%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,73%.
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