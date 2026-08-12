Londra: performance negativa per Tesco

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Tesco rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Tesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,501 sterline. Prima resistenza a 4,559. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```